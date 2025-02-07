Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанных за подготовку теракта в Ростове-на-Дону женщин арестовали

Ростовский суд арестовал двух женщин — агентов СБУ, готовивших теракт
close
Depositphotos

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, задержанных за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ России по региону.

«Ленинский суд Ростова избрал двум задержанным меру пресечения в виде ареста», — заявил источник агентства.

О задержании в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса, стало известно 7 февраля. По данным службы, не все девушки были знакомы между собой. При этом две из них являются бывшими одноклассницами.

Позже задержанная в Севастополе женщина, агент Службы безопасности Украины (СБУ), призналась, что вступила в батальон БАРС и планировала совершить теракт. По заданию командования она должна была заложить взрывное устройство в кабинете военного и поставить таймер на 12 часов.

Ранее задержанные ФСБ женщины рассказали, где брали детали для бомб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами