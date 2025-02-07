Задержанных за подготовку теракта в Ростове-на-Дону женщин арестовали

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, задержанных за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ России по региону.

«Ленинский суд Ростова избрал двум задержанным меру пресечения в виде ареста», — заявил источник агентства.

О задержании в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса, стало известно 7 февраля. По данным службы, не все девушки были знакомы между собой. При этом две из них являются бывшими одноклассницами.

Позже задержанная в Севастополе женщина, агент Службы безопасности Украины (СБУ), призналась, что вступила в батальон БАРС и планировала совершить теракт. По заданию командования она должна была заложить взрывное устройство в кабинете военного и поставить таймер на 12 часов.

Ранее задержанные ФСБ женщины рассказали, где брали детали для бомб.