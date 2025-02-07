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Задержанная в Севастополе агент СБУ призналась в подготовке теракта против военного

ФСБ: задержанная в Севастополе вступила в батальон «БАРС» и планировала теракт
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Задержанная в Севастополе женщина-агент Службы безопасности Украины (СБУ) призналась, что вступила в батальон БАРС и планировала совершить теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В 2023 году кураторы направили женщину в Севастополь. По заданию командования она должна была вступить в добровольческий батальон специального назначения «Барс» и передавать разведданные СБУ. Позже она должна была заложить взрывное устройство в кабинете военного и поставить таймер на 12 часов.

После проведения операции она планировала уехать в Сочи, потом в Турцию и на Украину. Куратор женщины по имени Борис Борисович обещал ей «хорошую жизнь».

Ее вербовка в ряды СБУ произошла на Украине в посольстве Чехии, где она прошла полиграф, выбрала себе псевдоним Леся и была направлена в Запорожье. Там ее обучали «минно-взрывному делу, конспирации, стрельбе, наблюдению», добавила агент. В качестве вознаграждения женщине дали аванс в размере $1 тыс.

О задержании в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса, стало известно 7 февраля. По данным службы, не все девушки были знакомы между собой. При этом две из них являются бывшими одноклассницами.

Ранее задержанные ФСБ женщины рассказали, где брали детали для бомб.

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