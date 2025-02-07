Задержанные ФСБ женщины рассказали, где брали детали для бомб

Задержанные в Ростове-на-Дону женщины, подозреваемые в работе на украинские спецслужбы, рассказали сотрудникам ФСБ, что брали детали для бомб в тайниках. Об этом сообщает РИА Новости.

«В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства», — заявила одна из фигуранток.

По ее словам, компоненты для изготовления взрывного устройства они покупали на торговых точках города, маркетплейсах, а также поднимали в тайниках. Кроме того, в ходе допроса стало известно, что задержанные получали деньги от спецслужб Украины в виде криптовалюты. Кураторы обещали девушкам, что после подрыва их отвезут в Европу.

О задержании в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса, стало известно 7 февраля. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывного устройства, «а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами».

По данным службы, не все девушки были знакомы между собой. При этом две из них являются бывшими одноклассницами.

Ранее в Ярославле сотрудники ФСБ задержали троих мужчин за призывы к экстремизму.