Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанные ФСБ женщины рассказали, где брали детали для бомб

ФСБ: завербованные Украиной женщины брали компоненты для бомб в тайниках

Задержанные в Ростове-на-Дону женщины, подозреваемые в работе на украинские спецслужбы, рассказали сотрудникам ФСБ, что брали детали для бомб в тайниках. Об этом сообщает РИА Новости.

«В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства», — заявила одна из фигуранток.

По ее словам, компоненты для изготовления взрывного устройства они покупали на торговых точках города, маркетплейсах, а также поднимали в тайниках. Кроме того, в ходе допроса стало известно, что задержанные получали деньги от спецслужб Украины в виде криптовалюты. Кураторы обещали девушкам, что после подрыва их отвезут в Европу.

О задержании в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса, стало известно 7 февраля. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывного устройства, «а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами».

По данным службы, не все девушки были знакомы между собой. При этом две из них являются бывшими одноклассницами.

Ранее в Ярославле сотрудники ФСБ задержали троих мужчин за призывы к экстремизму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами