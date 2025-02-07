В Херсоне раздались звуки взрывов

Несколько взрывов зафиксировали в городе Херсоне, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное ТВ».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в материале.

Другие подробности о ситуации в городе пока не поступали.

Утром 7 февраля глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что на территории региона были повреждены объекты инфраструктуры. Получившие урон сооружения находятся в Никопольском районе, уточнил он.

3 февраля издание «Страна.ua» со ссылкой на источники написало о повреждении газодобывающего предприятия в Полтавской области. По информации журналистов, ущерб был нанесен объекту на Яблоновском месторождении газа. Это произошло во время ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В статье подчеркивалось, что специалисты были вынуждены временно остановить подачу топлива в несколько близлежащих населенных пунктов. При этом дополнительные сведения о характере и масштабах повреждений не появлялись.

Ранее украинские власти заявили о повреждении предприятий на юго-востоке страны.