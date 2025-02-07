Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсоне раздались звуки взрывов

Взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне
close
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько взрывов зафиксировали в городе Херсоне, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное ТВ».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в материале.

Другие подробности о ситуации в городе пока не поступали.

Утром 7 февраля глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что на территории региона были повреждены объекты инфраструктуры. Получившие урон сооружения находятся в Никопольском районе, уточнил он.

3 февраля издание «Страна.ua» со ссылкой на источники написало о повреждении газодобывающего предприятия в Полтавской области. По информации журналистов, ущерб был нанесен объекту на Яблоновском месторождении газа. Это произошло во время ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В статье подчеркивалось, что специалисты были вынуждены временно остановить подачу топлива в несколько близлежащих населенных пунктов. При этом дополнительные сведения о характере и масштабах повреждений не появлялись.

Ранее украинские власти заявили о повреждении предприятий на юго-востоке страны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами