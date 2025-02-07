На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региональной администрации Сергей Лысак.

При этом он не уточнил тип объектов и какие повреждения на них зафиксировали.

Накануне российские войска ударили по цеху сборки дронов в районе завода «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что там изготавливали «важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее депутат сообщил о минировании гражданской инфраструктуры в центре Красноармейска.