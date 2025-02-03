В результате ударов на Украине повреждено газодобывающее предприятие

Газодобывающий промысел на Яблоновском месторождении газа в Полтавской области поврежден во время ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в нефтегазовой отрасли.

Он подчеркнул, что масштаб и характер повреждений точно неизвестны. Была временно прекращена подача газа близлежащим населенным пунктам.

Если в будущем на Украине продолжится вывод из строя газодобывающих предприятий, то это может серьезно осложнить ситуацию с запасами газа в стране, а также усилить зависимость Киева от импорта топлива.

До этого глава подчиненной Киеву региональной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольных украинской стороне районах Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожской области.