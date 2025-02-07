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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Пскове

МЧС: специалисты ликвидировали пожар в автосервисе в Пскове
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МЧС России

Пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе на Дачной улице в Пскове ликвидирован специалистами МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Пожар в Пскове ликвидирован», — говорится в публикации.

Здание автосервиса вспыхнуло 6 февраля.

5 февраля сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. По информации МЧС, возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже.

В этот же день в подмосковных Люберцах сгорели более 30 маршруток. Пожар произошел в селе Верхнее Мячково на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 25 специалистов и пять единиц техники.

До этого пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению тоже был привлечен пожарный поезд, а также четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке.

Ранее в Нижегородской области женщина подожгла кровать сына, пока тот спал.

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