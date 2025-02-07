В водах у Сингапура произошла утечка дизельного топлива

Утечка 23 тонн дизельного топлива произошла в водах у Сингапура в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, заявили в полицейском управлении страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские подчеркнули, что утечка произошла 5 февраля. Топливный шланг использовался для заправки патрульных судов в порту Селат Сенгкире.

В публикации отмечается, что утечку локализовали приблизительно через четыре часа, в текущий момент ведутся работы по очистке вод.

До этого в Краснодарском крае мазут в потерпевшем крушение танкере «Волгонефть-239» прогрели до 45°C, после чего Морспасслужба начала его откачку.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее эколог оценил безопасность крещенских купаний в Черном море после разлива мазута.