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Эколог назвал безопасными крещенские купания в Черном море после разлива мазута

Эколог Каюмов: крещенские купания в Черном море не несут угрозы здоровью
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Председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов заявил «Газете.Ru», что проведение крещенских купаний в Черном море, где ранее произошел разлив мазута, не несет серьезной угрозы здоровью людей.

«Кратковременное окунание людей в воду, в которой возможно превышение допустимых концентраций по нефтепродуктам, серьезной угрозы здоровью не несет. Даже если шлепок мазута к коже прилипнет, его легко можно отмыть», — сказал он.

19 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что на пляже Большого Утриша в Анапе организовали крещенские купания, предварительно обследовав берег. Там отметили, что за безопасностью на суше и на воде следили спасатели. Всем участникам крещенских купаний выдали спасательные жилеты из-за волнения на море. В публикации оперштаба также указано, что люди назвали теплой и чистой воду в море.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при купании в Черном море.

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