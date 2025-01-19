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На потерпевшем крушение танкере «Волгонефть-239» начали откачку мазута

Минтранс: Морспасслужба начала откачивать мазут из танкера «Волгонефть-239»
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Минтранс России

В Краснодарском крае мазут в потерпевшем крушение танкере «Волгонефть-239» прогрели до 45°C, после чего Морспасслужба начала его откачку. Об этом сообщает Минтранс в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, на судне находится около 1,5 тыс. т мазута, который перекачивают в герметичные битумовозы с подогревом. Они вмещают в себя от 10 до 20 куб. м нефтепродуктов, а на заполнение одной машины уходит от 60 минут до трех часов.

«Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января», — заявили в министерстве.

Как уточняется в посте, к откачке нефтепродуктов привлечены восемь транспортных средств. Они подъезжают к корме судна по временной искусственной насыпи, которая тоже защищает от возможных утечек мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее эколог оценил безопасность крещенских купаний в Черном море после разлива мазута.

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