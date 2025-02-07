В Приморье нашли способ отгонять уссурийских тигров от предприятий

Сортировочная станция в Находке стала включать сирены при появлении рядом тигров

Сортировочная станция в Находке Приморского края начала включать сирены при появлении рядом с ее территорией амурских (уссурийских) тигров. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на начальника местного поисково-спасательного подразделения Сергея Алхова.

Бродячую дикую кошку заметили неподалеку от сортировочной станции — было отмечено, что тигр совершенно не боится людей и человеческого жилья, из-за чего животное приходится отпугивать другими способами.

«Включаем звуковые сигналы, светографические сигналы. В случае необходимости можем эвакуировать работников предприятия», — рассказал Алхов.

На видео заметны следы тигра, который бродит практически на территории станции.

До этого представители министерства лесного хозяйства Приморья сообщили, что оставшийся без матери тигренок, которого доставили в реабилитационный центр в поселке Ольга, получил шанс на спасение.

4 февраля сообщалось, что тигренок лежал около забора в поселке Ольга. Эксперты предположили, что с ним могло что-то случиться, поскольку в таком возрасте он должен быть с матерью. 6 февраля его удалось поймать и доставить в центр реабилитации, где он перешел под наблюдение ветеринарных врачей.

Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.