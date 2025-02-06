Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о состоянии оставшегося без мамы тигренка в Приморье

«Пятый канал»: оставшийся без матери тигренок в Приморье получил шанс спастись
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Оставшийся без матери тигренок, которого доставили в реабилитационный центр в поселке Ольга Приморского края, получил шанс на спасение. Об этом «Пятому каналу» рассказали представители Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона.

По их словам, тигренок сможет вернуться в «большую природу» после прохождения реабилитации.

«Специалисты отмечают, что работа с такими животными требует особого подхода, поскольку тигры — это не только символ дикой природы, но и важная часть экосистемы, нуждающаяся в защите и поддержке», — говорится в сообщении.

За состоянием животного следят ведущие эксперты, которые помогут ему вернуться в естественную среду обитания, когда это станет возможным.

4 февраля сообщалось, что тигренок лежал около забора в поселке Ольга. Эксперты предположили, что с ним могло что-то случиться, поскольку в таком возрасте он должен быть с матерью. 6 февраля его удалось поймать и доставить в центр реабилитации, где он перешел под наблюдение ветеринарных врачей.

Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами