Появились подробности о состоянии оставшегося без мамы тигренка в Приморье

Оставшийся без матери тигренок, которого доставили в реабилитационный центр в поселке Ольга Приморского края, получил шанс на спасение. Об этом «Пятому каналу» рассказали представители Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона.

По их словам, тигренок сможет вернуться в «большую природу» после прохождения реабилитации.

«Специалисты отмечают, что работа с такими животными требует особого подхода, поскольку тигры — это не только символ дикой природы, но и важная часть экосистемы, нуждающаяся в защите и поддержке», — говорится в сообщении.

За состоянием животного следят ведущие эксперты, которые помогут ему вернуться в естественную среду обитания, когда это станет возможным.

4 февраля сообщалось, что тигренок лежал около забора в поселке Ольга. Эксперты предположили, что с ним могло что-то случиться, поскольку в таком возрасте он должен быть с матерью. 6 февраля его удалось поймать и доставить в центр реабилитации, где он перешел под наблюдение ветеринарных врачей.

Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.