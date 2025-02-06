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Здание автосервиса вспыхнуло в российском городе

В Пскове на вспыхнуло здание автосервиса

В Пскове на площади в 800 квадратных метров вспыхнуло здание автосервиса. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в автосервисе, расположенном на Дачной улице. Сотрудники экстренных служб занимаются тушением возгорания. К ликвидации огня привлекли 19 специалистов и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

До этого сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. Огонь разгорелся в бойлерном помещении на минус втором этаже. На улицу самостоятельно вышли 14 человек, никого эвакуировать не потребовалось. Никто не пострадал. Пламя распространилось на площади в 2 квадратных метра. К тушению пламени привлекались 34 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее мужчина сжег кафе жены, подозревая ее в измене.

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