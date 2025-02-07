Пожарные ликвидировали возгорание в Пскове

Специалисты МЧС России ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе на Дачной улице в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Пожар в Пскове полностью ликвидирован», — говорится в заявлении МЧС.

Сообщение об этом было опубликовано в 1:38 мск.

Инцидент произошел 6 февраля в автосервисе, расположенном на Дачной улице. Сотрудники экстренных служб занимались тушением возгорания. К ликвидации огня было привлечено 19 специалистов и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

До этого сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. Огонь разгорелся в бойлерном помещении на минус втором этаже. На улицу самостоятельно вышли 14 человек, никого эвакуировать не потребовалось. Никто не пострадал. Пламя распространилось на площади в 2 квадратных метра. К тушению пламени привлекались 34 специалиста и 10 единиц техники.

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