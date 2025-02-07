Хинштейн призвал к скорейшему восстановлению Курской области

Курское приграничье необходимо начать восстанавливать немедленно, не откладывая эту задачу на потом. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пишет в своем Telegram-канале.

«Провели встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Проговорили параметры будущей программы по восстановлению приграничья, утраченного жилья и инфраструктуры. Президентом поддержан наш подход. Определено, что запускать подготовку программы нужно уже немедленно», — пишет Хинштейн.

В 2025 году, как пояснил врио главы региона, необходимо будет определить и утвердить параметры программы восстановления пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов и объектов, причем к этой работе необходимо привлечь жителей Курской области.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона заявил, что первые шаги в работе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна оцениваются как «вполне удовлетворительные».

Путин и Хинштейн встретились в Москве в среду, 5 февраля.

Ранее в Кремле пообещалипообещали, что вопрос компенсаций курянам проработают оперативно.