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Путин оценил работу Хинштейна в Курской области

Путин назвал работу Хинштейна в Курской области удовлетворительной

Первые шаги в работе временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна оцениваются как удовлетворительные. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона, сообщается на сайте Кремля.

«Первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, оцениваются как вполне удовлетворительные», — отметил он.

Глава государства выразил надежду, что врио губернатора Курской области будет и дальше работать «в таком же режиме».

При этом Путин назвал недостаточным размер компенсации в 150 тысяч рублей для граждан, проживающих в приграничных регионах Курской области и потерявших свое имущество. Президент подчеркнул, что поручит кабмину в ближайшие дни проработать все вопросы. По его словам, дополнительные решения будут приняты.

Хинштейн в ходе встречи уточнил, что компенсацию в размере 150 тысяч рублей за утраченное имущество получили 112 тысяч жителей курского приграничья.

Кроме того, Путин попросил Хинштейна находиться в контакте с жителями Курской области и обратить внимание на решение острых проблем. Врио губернатора заявил, что на регулярной основе проводит встречи с людьми, и добавил, что по инициативе жителей Курской области был создан координационный совет. В него вошли инициативные группы от каждого из городов и районов.

Ранее Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья.

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