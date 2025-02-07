Минтранс поддержал предложение запретить летать авиадебоширам на больший срок

Министерство транспорта России одобрило предложение о трехлетнем запрете на полеты авиадебоширам. Об этом ТАСС заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Сегодня каждая авиакомпания формирует список авиадебоширов, как вы сказали. И, конечно, мы поддерживаем инициативу как Минтранс России по увеличению срока с одного до трех лет закрытия возможностей, препятствия возможности авиационных полетов тем, кто второй раз нарушает правила поведения на воздушном судне», — заявил Старовойт.

Увеличение срока запрета на полеты для авиадебоширов с одного до трех лет может положительно сказаться на безопасности и комфортности полетов и дисциплинировать пассажиров.

20 декабря один из пассажиров рейса Ереван — Москва устроил дебош и ударил бортпроводника. На фоне этого и подобных случаев, Минтранс объявил о намерении обучить экипажи российских самолетов и сотрудников аэропортов противодействию новым угрозам транспортной безопасности.

Ранее пассажир рейса Варадеро — Москва провел полет связанным после попытки выйти из самолета.