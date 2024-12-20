Пассажир устроил дебош на рейсе Ереван – Москва и ударил бортпроводника

Один из пассажиров рейса Ереван – Москва устроил дебош и ударил бортпроводника. Об этом сообщает УТ МВД России по ЦФО.

По информации ведомства, один из пассажиров самолета стал вести себя неадекватно и проявлять агрессию по отношению к окружающим. Во время полета мужчина размахивал руками, ударив при этом одного из бортпроводников. Причины его поведения не уточняются.

По прибытии самолета в аэропорт Внуково буйного пассажира задержали и доставили в дежурную часть. Дебоширом оказался иностранный гражданин 1982 года рождения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия на воздушном транспорте.

Отмечается, что агрессору грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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