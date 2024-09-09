Пассажир рейса Варадеро – Москва провел полет связанным после попытки выйти из самолета

Пассажир рейса, следовавшего из Кубы в Россию, неадекватно вел себя во время полета, за что экипаж ограничил его движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации СМИ, инцидент произошел на рейсе Варадеро – Москва 8 сентября: по словам очевидцев, мужчина начал внезапно кричать и ругаться, а когда его попытались утихомирить, подбежал к аварийному выходу и попытался его открыть. Также мужчина хотел закурить в салоне, но сделать это не дали «небесные официанты» — так дебошир называл бортпроводников.

На опубликованных кадрах пассажир лежит связанным в проходе рядом с туалетами. Его тело, ноги и руки стянуты ремнями так, чтобы нарушитель не мог высвободиться самостоятельно. Мужчина нецензурно выражается и просит перевязать ему руки за спиной, обещая, что при этом сопротивляться не будет.

До этого мужчина опоздал на самолет и попытался выбить его дверь, чтобы попасть внутрь.

Ранее Минтранс поддержал идею запрета полетов для авиадебоширов.