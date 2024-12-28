В России намерены обучить экипажи самолетов противодействовать новым авиаугрозам

С марта следующего года Минтранс намерен обучить экипажи российских самолетов и сотрудников аэропортов противодействию новым угрозам транспортной безопасности, пишут «Известия».

Согласно публикации, новая программа обеспечения безопасности на воздушном транспорте сделает инфраструктуру РФ более соответствующей стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также отразит требования интернациональных договоров в области защиты гражданской авиации.

Авиаэксперт Олег Пантелеев отметил, что особое внимание при этом необходимо уделять подготовке экипажей к ЧС. Редактор портала Avia.ru Роман Гусаров добавил, что даже взаимодействию с авиадебоширами нужно обучать, чтобы члены экипажа могли правильно использовать ремни и наручники, а для авиакомпании это не обернулось судебными исками.

«В программе Минстроя отдельными строками прописаны требования к психофизиологическим качествам сотрудников сил транспортной безопасности», — говорится в материале.

По мнению экспертов, если авиаотрасль будет модернизирована, как планируется, это станет одним из наиболее масштабных изменений системы безопасности на транспорте с советских времен.

20 декабря один из пассажиров рейса Ереван — Москва устроил дебош и ударил бортпроводника.

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