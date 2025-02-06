Путин призвал вузы исключить непрофильные направления

Президент России Владимир Путин раскритиковал практику платного обучения по невостребованным специальностям в российских вузах. Он заявил, что учебные заведения должны исключить непрофильные направления подготовки на платной основе, сообщает РИА Новости.

Он потребовал от правительства разработать план реформирования системы платного приема в высшие учебные заведения, начиная с 2026 года. Ключевой задачей президент назвал ограничение набора студентов на специальности, не соответствующие потребностям рынка труда.

Путин особо подчеркнул недопустимость существования программ платного обучения по неактуальным специальностям в вузах, не имеющих соответствующего профиля, и их филиалах. Он охарактеризовал такую ситуацию как неприемлемую, обратив внимание на низкий уровень подготовки выпускников и отсутствие востребованности специалистов по этим профессиям в экономике.

Сегодня глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил с инициативой расширить полномочия своего ведомства, предоставив ему право согласовывать планы приема студентов на платной основе во всех университетах страны, независимо от их ведомственной подчиненности.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет число бюджетных мест в вузах РФ.