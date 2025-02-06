Трамп намерен ввести санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп готовится к введению санкций против Международного уголовного суда (МУС). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, указ о санкциях планируется подписать 6 февраля.

Санкции, согласно информации источника, затронут как финансовую сферу, так и визовый режим. Они будут направлены против лиц, содействующих расследованиям МУС в отношении граждан США или их союзников, включая членов их семей.

Данное решение является прямой реакцией на действия МУС в отношении США и Израиля.

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа.

В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.