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МУС опасается, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах

РИА: МУС опасается, что санкции Трампа затруднят его расследования
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Shutterstock

Управление Ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) придерживается мнения, что санкции США приведут к сложностям в расследованиях в разных странах. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

«Санкции могут серьезно затруднить текущие расследования во всех ситуациях и другие виды деятельности Суда, а также повлиять на безопасность потерпевших, свидетелей и лиц, подпадающих под санкции. Бюро сожалеет о любых попытках подорвать независимость, целостность и беспристрастность Суда», — говорится в сообщении.

Британская газета The Guardian также писала, что руководство МУС опасается новых санкций США после прихода к власти Дональда Трампа.

Бюро Ассамблеи подчеркнуло, что придерживается принципов Международного уголовного суда, его избранных должностных лиц, его персонала и тех, кто сотрудничает с Судом.

В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

Ранее в России заочно арестовали судью МУС.

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