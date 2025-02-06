Путин поручил рассмотреть практику «бесшовной» подготовки к профессии

Президент России Владимир Путин на Совете по науке и образованию поручил правительству рассмотреть практику «бесшовного» обучения, которая предусматривает подготовку к профессии со школы. Его слова приводит ТАСС.

«Бесшовная подготовка и школы при университете. Здесь нужно всем подумать, и правительству, и администрации по сопровождению выпускников этой школы об их трудоустройстве в будущем», — сказал глав государства.

По его словам, «терять хороших специалистов» неправильно в сегодняшних условиях.

Также Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам Федерации и потребовал повышать качество образования в регионах. Он отметил, что две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта РФ. Это говорит о том, что в остальных регионах ситуация с образованием хуже. Кроме того, он заявил, что треть родителей жалуется на нехватку учителей математики.

Ранее Фальков предложил позволить Минобрнауки регулировать платный набор в вузы.