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Путин рассказал о результатах опроса ФСО среди родителей

Путин отметил, что родители массово жалуются на нехватку учителей математики
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что треть родителей жалуется на нехватку учителей математики. Как отмечает ТАСС, такие данные он привел на основе опроса Федеральной службы безопасности (ФСО) 2024 года среди родителей.

«По мнению родителей, чаще всего не хватает учителей математики», — сказал Путин.

По его словам, в 2018 году число респондентов, которые ответили на вопрос о нехватке преподавателей математики было 14,9%, а в 2024 году было уже 33,2%.

«В том же 2018 году 16,5% родителей ответило, что не хватает преподавателей физики. В 2024 году это было уже 24,1%», — отметил он.

Кроме того, президент России обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам Федерации и потребовал повышать качество образования в регионах. Он отметил, что две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта РФ. Это говорит о том, что в остальных регионах ситуация с образованием хуже.

Ранее Путин предрек скачок спроса на специалистов с средним профессиональным образованием.

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