Путин поручил подумать правительству, как подготовить к будущей профессии со школы

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть практику «бесшовного» обучения, предусматривающую подготовку к будущей профессии уже со школы и последующее сопровождение выпускников. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

На заседании эту тему поднял ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, который привел в пример Университетскую гимназию вуза, которая сотрудничает с Росатомом, Роснефтью, «Сибуром». По словам ректора МГУ, с таким подходом школьник будет иметь представление о своей будущей траектории и знать свою будущую работу.

«Бесшовная подготовка и школы при университете. Здесь нужно всем подумать, и правительству, и администрации по сопровождению выпускников этой школы об их трудоустройстве в будущем», — ответил российский лидер.

Также глава государства обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам России и потребовал повышать качество образования в регионах.

Кроме того, Путин указал на необходимость убрать архаичные и устаревшие курсы из вузовских программ. Президент пояснил, что наличие таких программ в обучении зачастую отбивает желание у молодых студентов продолжать изучать выбранную профессию.

Ранее Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими учеными.