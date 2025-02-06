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Министр назвал средний возраст учителя в России

Кравцов: в России средний возраст учителя составляет 45–46 лет
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Средний возраст учителей в России — 45–46 лет, а число вакансий для преподавателей на рынке труда составляет порядка 2% от общего количества. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.

«У нас каждый пятый учитель в системе — учитель естественно-научных предметов. По данным Росстата, число вакансий в целом в системе составляет порядка 2%. И в течение 10 лет этот показатель не меняется», — сказал он.

Число вакансий по естественно-научным предметам составляет порядка 3%, уточнил Кравцов.

В ходе заседания президент России Владимир Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам России и потребовал повышать качество образования в регионах. Статистика показала, что наилучших результатов добиваются учащиеся в четырех субъектах РФ, от остальных регионов школьники значительно реже побеждают на олимпиадах.

Также Путин указал на необходимость убрать архаичные и устаревшие курсы из вузовских программ.

Ранее Путин предрек скачок спроса на специалистов с средним профессиональным образованием.

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