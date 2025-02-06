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Путин предрек скачок спроса на специалистов со средним профессиональным образованием

Путин: в 2029-м будут востребованы люди со средним профессиональным образованием
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Сергей Аверин/РИА Новости

Специалисты, получившие среднее профессиональное образование, будут самыми востребованными сотрудниками на российском рынке труда в 2029 году, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по науке и образованию, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.

«Основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием. Это более 60%», — сказал российский лидер.

По словам Путина, эксперты прогнозируют общую потребность экономики в кадрах более 74 млн человек к 2029 году.

До этого бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что рекордно низкий уровень безработицы в России — 2,5% — стал одной из ключевых проблем для предпринимателей в 2024 году. Это значительно сдерживает рост и масштабирование компаний.

Ранее о нехватке кадров заявили в МВД РФ.

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