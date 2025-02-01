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В Минобрнауки заявили, что увеличат квоты для участников СВО в вузах

Фальков: некоторые вузы РФ увеличат квоту для участников СВО в три раза
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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, что ряд российских вузов увеличат квоту для участников СВО в три раза.

По его словам, некоторым университетам была поставлена задача выделить не меньше 10% бюджетных мест от их общего количества для участников СВО. Вузы, в свою очередь, приняли решение увечить квоту в три раза — до 30%. Многое зависит от региона и от престижности вуза.

«Целый ряд университетов дальше сами принимают решение и увеличивают квоты - до 20 и 30%. Поэтому в этом смысле все нормально. В зависимости от того, какая потребность — университет на месте принимает решение об увеличении квот», — поделился Фальков.

Сегодня в российских вузах учатся более 31 тысячи участников СВО и их детей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные высшие учебные заведения и техникумы молодым россиянам, которые совершают противоправные действия в отношении военнослужащих, оценивают действия государства в рамках специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в трех регионах России откроются новые казачьи кадетские корпуса.

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