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На Украине будут судить уехавшую в РФ Таисию Повалий

Суд на Украине рассмотрит дело Таисии Повалий, «поддерживающей Путина»
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Григорий Василенко/РИА Новости

Суд в Винницкой области Украины рассмотрит дело бывшего депутата Верховной рады и певицы Таисии Повалий. Об этом сообщил офис украинского генпрокурора.

«Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живет в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство», — указано в сообщении.

Артистку обвиняют в поддержке РФ и ее президента Владимира Путина, а также участии в политических акциях.

Повалий родилась в Киевской области и построила успешную карьеру на родине, параллельно выступая в России. Незадолго до «евромайдана» она стала советником президента Украины Виктора Януковича, а затем оставила политику и начала жить на две страны.

В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте в Луганске в поддержку российских военных, а в феврале 2024-го получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. Также певица получила российский паспорт и проголосовала на президентских выборах, заявив, что ее «переполняет неимоверная гордость» из-за того, что она является частью русского народа.

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