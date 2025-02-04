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Депутат Рады раскрыл «самый большой ужас» для Зеленского

Депутат Рады Дубинский: выборы на Украине станут ужасом для Зеленского
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Jose Luis Magana/AP

Для украинского лидера Владимира Зеленского президентские выборы на Украине станут самым большим ужасом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ, и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ», - подчеркнул он.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявлял, что Зеленский должен покинуть свой пост после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

1 февраля Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах. Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал призыв Келлога провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.

Кроме того, газета Politico писала, что согласование позиций Вашингтона и Москвы по поводу необходимости проведения выборов на Украине вызвало значительное беспокойство в Киеве.

Ранее депутат Рады рассказал, почему в США заговорили о выборах на Украине.

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