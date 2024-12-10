Побег с Украины и ипотека в Подмосковье. Как сейчас живет Таисия Повалий Певице Таисии Повалий исполнилось 60 лет

Советская, украинская и российская певица Таисия Повалий родилась 10 декабря 1964 года в Киевской области и построила успешную карьеру на родине, параллельно выступая в России. Незадолго до Евромайдана она стала советником президента Украины Виктора Януковича, а затем оставила политику и начала жить на две страны. Когда артистка окончательно покинула Украину, какое мнение высказала об СВО и где она сейчас — рассказывает «Газета.Ru».

Карьера на Украине

Российская певица украинского происхождения Таисия Повалий (девичья фамилия — Грянивец; в некоторых источниках — Гирявец) родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Киевской области. В 15 лет она уехала в Киев, где окончила музыкальное училище имени Глиэра и устроилась на работу в Киевский государственный мюзик-холл. В 1983 году у артистки родился сын Денис от первого мужа Владимира Повалий.

Проработав в мюзик-холле шесть лет, в 1990-м Повалий начала сольную карьеру и заявила о себе на крупных конкурсах и фестивалях — таких, как «Новые имена» Гостелерадио СССР и «Славянский базар». В начале 90-х на съемках «Голубого огонька» певица познакомилась с Игорем Лихутой, который стал ее концертным директором, автором песен и помощником — и постепенно увел из семьи. Впоследствии они поженились. Сын Денис решил остаться с отцом.

Карьера Повалий стремительно шла в гору, и в 1994 году ее назвали лучшей певицей Украины, а также лучшим музыкантом года на национальном музыкальном телефестивале «Новые звезды старого года». Уже в 1996-м, вскоре после выпуска дебютного альбома «Панно кохання», она получила звание заслуженной артистки Украины — а через полтора года ее «повысили» до народной артистки. В 2011 году в Киеве на Крещатике была открыта именная звезда Повалий на «Аллее звезд».

Все это время артистка активно сотрудничала с российскими коллегами — Иосифом Кобзоном, Стасом Михайловым и другими — и выступала в России. Особую народную любовь ей принес дуэт с Николаем Басковым (хиты «Ты далеко» и «Отпусти меня»).

close Таисия Повалий и Николай Басков на церемонии вручения наград национальной премии МузТВ-2005 Василий Смирнов/ТАСС

Политическая деятельность Таисии Повалий

В 2012 году Повалий баллотировалась в Верховную раду Украины вторым номером Партии Регионов и около полугода была советником президента Украины Виктора Януковича. Уже в начале 2013-го артистка попала в политический скандал, назревший после обвинения народного депутата Сергея Власенко в совместительстве депутатской и адвокатской деятельности. Несмотря на то, что Повалий оперативно подала заявку на ликвидацию предпринимательства, оппозиционеры украинской власти внесли ее в свой «черный список».

Во время Евромайдана певица выступала на концерте в Кремле, в мае 2014 года вышла из состава фракции Партии регионов и вскоре поздравила крымчан с Днем России на праздновании в Ялте. Осенью того же года Повалий сложила полномочия народного депутата Украины — и вместе с депутатской группой «За мир и стабильность» посетила Госдуму России. На родине певицу обвинили в предательстве — и попросили лишить звания народного артиста Украины ее, Ани Лорак, Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Именную звезду Повалий на Крещатике уничтожили вандалы.

После Майдана

В 2014 году муж певицы Игорь Лихута заявил изданию SUPER, что его супруга отменила публичное празднование своего 50-летия из-за политической травли. Она также отказалась от всех запланированных концертов на Украине.

«На сегодняшний день, учитывая определенную политическую составляющую в отношениях между Россией и Украиной, у нас не будет никаких концертов и серьезных праздничных мероприятий в честь юбилея жены. Мы будем дома, в кругу семьи», — заявил Лихута.

При этом Повалий продолжала жить на две страны (в Киеве у нее оставалась родня, включая мать), а с началом российской военной операции на Украине окончательно переехала в Москву.

«Все последние восемь лет украинская пресса писала, что я сбежала в Россию вслед за Януковичем. И это, наверное, меня и спасло — меня не тронули, хотя я жила в Киеве. С Виктором Федоровичем, кстати, после его свержения я не виделась и не общалась — даже не знаю, где он», — сказала певица в интервью изданию «Дни.Ру».

9 мая 2022 года Повалий приняла участие в патриотическом концерте в Кремле — и ее сын Денис, проживающий в Испании, публично отрекся от матери.

«Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание, пресмыкание», — написал Денис Повалий в соцсетях, добавив, что мать проживает «отдельную историю», к которой он отношения не имеет.

close Народный депутат Украины Таисия Повалий на заседании Верховной Рады в Киеве, 2013 год Григорий Василенко/РИА Новости

Переезд в Москву

До переезда в Россию пожилой матери Повалий Нины Даниловны певица не спешила делать публичных заявлений о своей политической позиции. Позднее она рассказала, что переживала за безопасность мамы.

«Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают», — всякий раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моя мужественная мама собрала чемоданчик, взяла кошку и, проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Белоруссию, приехала в Москву», — поделилась Повалий.

По словам певицы, она выбрала Россию, потому что «с детства привыкла быть там, где правда».

«Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит в Донбассе, за что там убивают людей. Я жила надеждой на Минские соглашения, которые, как мы видим сегодня, были лишь ширмой, жила надеждой на мирные переговоры», — признавалась она.

В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте в Луганске в поддержку российских военных, а в феврале 2024-го получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. В СБУ заявили, что накануне начала спецоперации Повалий уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля. В обвинении также отметили, что во время интервью московскому интернет-изданию артистка положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине «и призвала к захвату всей территории Украины».

В начале 2024 года Повалий действительно получила российское гражданство и впервые приняла участие в выборах президента РФ. «Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа», — сказала она тогда.

Потерянное имущество и дом в кредит

На Украине у Повалий остались несколько земельных участков, усадьба и дорогой автомобиль — все эти активы присвоило государство. В собственность Украины были взысканы семь земельных участков в Киевской области, жилой дом, автомобиль BMW X5, а также права на девять песен, включая «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Любить, понимать и слушать» и другие.

Переехав в Россию, Повалий была вынуждена взять кредит на дом с мебелью в Подмосковье. В беседе с порталом Prozvezd певица призналась, что ей приходится экономить из-за ипотеки. Артистка рассказала, что сейчас усердно работает, считает деньги и экономит на всем, чтобы выплатить ипотеку за два–три года. Она также опровергла слухи о том, что просила мебель у коллег и финансовую помощь у Николая Баскова.

«Когда у меня нет никаких задолженностей и я хорошо зарабатываю, то все — меня только держи! Сейчас я экономлю. Раньше, например, у меня шились наряды постоянно. Я один раз в неделю стабильно ездила на примерку платьев. Параллельно еще отоваривалась в магазинах, где приобретала разную одежду. На цены не смотрела совсем — брала все, что нравится», — поделилась Повалий.

По словам певицы, она готова петь еще лет 25 — а затем собирается уйти в преподавательскую деятельность. Она регулярно выступает на отдельных мероприятиях и в турах, а в день своего 60-летия дает большой юбилейный концерт в Кремле.