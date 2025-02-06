В МВД посчитали нарушителей после первых суток работы реестра мигрантов

МВД: за сутки работы реестра мигрантов выявлено более 7 тысяч нарушителей

Правоохранители выявили 7191 нарушителя-мигранта за сутки работы реестра контролируемых лиц, являющихся иностранцами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По результатам проверки: 7191 — находятся в реестре; 55570 — не находятся в реестре», — заявила Волк.

Она отметила, что полицейские проверили 62 761 гражданина с помощью интерактивной формы.

Реестр мигрантовзаработал 5 февраля. Для поиска интересующих лиц в базе данных реестра необходимо заполнить поле с фамилией, именем и отчеством. Ввести данные можно как на русском, так и на английском языках. Кроме того, следует указать дату рождения, серию и номер паспорта и дату его выдачи. На случай затруднений в ведомстве подготовили специальную инструкцию.

МВД озвучило 10 случаев, в которых иностранцы будут включены в этот реестр. К ним относятся: передача иностранного гражданина по реадмиссии без законных оснований для нахождения в России, аннулирование визы и разрешений на временное проживание, а также решения об отказе в признании беженцем или предоставлении временного убежища.

Ранее в Госдуме объяснили, почему мигрантов должны осматривать медики при въезде в РФ.