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На сайте МВД РФ появился реестр, где можно проверить данные иностранцев

На сайте МВД РФ появился реестр с данными иностранных граждан
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

В России появился реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан. Это следует из информации на сайте МВД РФ.

Для поиска интересующих лиц в базе данных реестра необходимо заполнить поле с фамилией, именем и отчеством. Ввести данные можно как на русском, так и на английском языках. Кроме того, следует указать дату рождения, серию и номер паспорта, и дату его выдачи. На случай затруднений в ведомстве подготовили специальную инструкцию.

После заполнения полей нужно начать поиск, затем отобразятся результаты.

3 февраля первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что с 5 февраля в России начинает работу «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране.

Затем МВД России озвучило 10 случаев, при которых иностранцы будут включены в этот реестр. К ним относятся: передача иностранного гражданина по реадмиссии без законных оснований для нахождения в России, аннулирование визы и разрешений на временное проживание, а также решения об отказе в признании беженцем или предоставлении временного убежища.

Дополнительно, основанием для попадания в реестр может стать истечение 72 часов пребывания иностранца на борту круизного судна, прекращение российского гражданства без законных оснований, назначение административного выдворения, депортация и другие ограничения.

Ранее в МВД назвали последний день законного пребывания в РФ нелегальных мигрантов.

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