В МВД рассказали, кого будут включать в реестр контролируемых лиц

МВД России озвучило 10 случаев, при которых иностранцы будут включены в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация об иностранных гражданах будет внесена в реестр при истечении срока их временного пребывания, разрешений на временное проживание, вида на жительство, патентов или трудовых договоров, а также при сокращении срока временного пребывания.

К основаниям для включения в реестр также относятся: передача иностранного гражданина по реадмиссии без законных оснований для нахождения в России, аннулирование визы и разрешений на временное проживание, а также решения об отказе в признании беженцем или предоставлении временного убежища.

Дополнительно, основанием для попадания в реестр может стать истечение 72 часов пребывания иностранца на борту круизного судна, прекращение российского гражданства без законных оснований, назначение административного выдворения, депортация и другие ограничения.

3 февраля первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что с 5 февраля в России начинает работу «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране.

Ранее в МВД назвали последний день законного пребывания в РФ нелегальных мигрантов.