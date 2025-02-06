В Госдуме объяснили, почему мигрантов должны осматривать медики при въезде в РФ

Введение медосвидетельствования мигрантов перед въездом в Россию – это необходимая мера, так как зачастую они приезжают со своими справками, которым нельзя доверять. Такой подход позволит защитить россиян от распространения опасных инфекций, заявил в беседе с 360.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Документ будет касаться только мигрантов, приезжающих в Россию работать, так как освидетельствовать всех иностранцев просто невозможно, отметил Куринный. В случае, когда речь идет о людях, которые собираются жить и работать в стране, то такие меры, по его мнению, необходимы.

«Смысл в том, что сегодня они проходят медосвидетельствование порой на территории своих стран и приезжают к нам с готовыми справками. И, к сожалению, появляются и ВИЧ-инфицированные, и с туберкулезом, с открытыми формами среди них», — объяснил депутат.

Формально у таких приезжих есть документы, однако им нельзя доверять, подчеркнул он. Если все это будет перепроверяться на территории РФ, то это позволит в первую очередь защитить граждан России, заключил парламентарий.

Напомним, сегодня председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что депутаты готовят поправки, согласно которым мигранты будут проходить обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда в страну. Сегодня пройти его обязаны те, кто въезжает в страну на срок более 90 дней, им на это предоставляется также 90 дней.

В Госдуме ранее раскрыли число проживающих в РФ нелегальных мигрантов.