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Квартиру, где могли убить экс-мэра Самары, опечатали

В квартире, где могли убить экс-мэра Самары, проходят следственные действия

Дверь в квартиру, где предположительно могли быть убиты экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья, была опечатана со вторника. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В документе говорится: «Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Уголовное дело номер…. Опечатано. 4.02.2025».

Следственное управление СК России по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения бывшего мэра города Самары и его супруги. Заявление о пропаже мужчины поступило в правоохранительные органы 31 января. По данным следствия, пропавший и его жена перестали выходить на связь в конце декабря 2024 года. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ, пункт «а» (убийство двух или более лиц). Ход расследования контролируется региональной прокуратурой.

6 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты их внучкой Екатериной ради получения 145 млн рублей. Именно столько женщина рассчитывала заработать после продажи недвижимости родственников: особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.

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