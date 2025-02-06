СК начал проверку после падения самолета в Московской области

Следком начал проверку по факту авиакатастрофы в Подмосковье

Следственный комитет РФ начал проверку с целью выяснения деталей падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По факту падения легкомоторного самолета организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют данные по пострадавшим.

По данным 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее стало известно о высоте полета вертолета Black Hawk перед столкновением в Вашингтоне.