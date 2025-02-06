Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК начал проверку после падения самолета в Московской области

Следком начал проверку по факту авиакатастрофы в Подмосковье

Следственный комитет РФ начал проверку с целью выяснения деталей падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По факту падения легкомоторного самолета организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют данные по пострадавшим.

По данным 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее стало известно о высоте полета вертолета Black Hawk перед столкновением в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами