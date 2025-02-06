В Самаре продолжается расследование дела об убийстве бывшего мэра и его жены

В Самаре продолжается расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра города и его супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

«СУ СК России по Самарской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления была задержана внучка бывшего мэра», — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что подозреваемая заранее планировала преступление, для чего приобрела канистры с химическими веществами и пластиковые контейнеры. Специалисты уже установили места, где она их купила, а также другие предметы, использованные для сокрытия улик. Во время обыска в квартире подозреваемой были найдены и изъяты телефоны и паспорта жертв, а также установлены места сбыта ювелирных изделий, принадлежавших родственникам. Кроме того, был обнаружен проданный автомобиль, который ранее принадлежал бабушке подозреваемой.

Сейчас, по данным ведомства, проводятся осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также назначены несколько судебных экспертиз. Следствие также проверяет возможность участия других лиц в совершении преступления.

6 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты их внучкой Екатериной ради получения 145 млн рублей. Именно столько женщина рассчитывала заработать после продажи недвижимости родственников: особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.

Ранее стало известно, что правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.