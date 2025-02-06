Появились подробности об экипаже разбившегося в Подмосковье самолета

Baza: на борту рухнувшего в Подмосковье самолета были два инструктора

На борту разбившегося самолета в Подмосковье находились два инструктора Виталий Кияшко и Артем Иванцов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, Кияшко (на фото) — был майором запаса и летчиком первого класса.

Борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет в Раменском районе 6 февраля. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения в районе аэродрома Мячково. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

После случившегося следователи начали проверку обстоятельств падения самолета. Также на место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

В этот же день другая авиакатастрофа случилась в Швейцарии, где небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн.

Ранее в аэропорту в американском городе Хьюстон загорелся пассажирский лайнер.