Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности об экипаже разбившегося в Подмосковье самолета

Baza: на борту рухнувшего в Подмосковье самолета были два инструктора
close
Telegram-канал Baza

На борту разбившегося самолета в Подмосковье находились два инструктора Виталий Кияшко и Артем Иванцов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, Кияшко (на фото) — был майором запаса и летчиком первого класса.

Борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет в Раменском районе 6 февраля. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения в районе аэродрома Мячково. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

После случившегося следователи начали проверку обстоятельств падения самолета. Также на место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

В этот же день другая авиакатастрофа случилась в Швейцарии, где небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн.

Ранее в аэропорту в американском городе Хьюстон загорелся пассажирский лайнер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами