Два самолета столкнулись в аэропорту США

Два пассажирских лайнера столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. Об этом сообщает Newsweek.

В публикации отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за инцидента были приостановлены некоторые вылеты, хотя столкновение произошло вне зоны воздушного контроля.

В Федеральном управлении гражданской авиации США подчеркнули, что занимаются расследованием случившегося.

2 февраля сообщалось, что в американском городе Хьюстон перед взлетом загорелся самолет рейса United Airlines, 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее WSJ узнал, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.