Стало известно о погибших при крушении самолета в Подмосковье

«112»: два человека погибли при крушении самолета в Раменском районе

Два человека погибли при крушении самолета в Раменском районе в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения в районе аэродрома Мячково. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

После случившегося следователи начали проверку обстоятельств падения самолета. Также на место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

Накануне два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту в американском городе Сиэтл. Как писало издание Newsweek, лайнер японских авиалиний задел воздушное судно компании Delta.

Ранее в аэропорту в американском городе Хьюстон загорелся пассажирский лайнер.