Бывшего министра природы Оренбургской области отправили под домашний арест

В Оренбурге бывшего министра природы отправили под домашний арест

В Оренбургской области бывшему главе Министерства природы изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. Об этом сообщает Ленинский районный суд Оренбурга в соцсети «Вконтакте»

«...в отношении Самбурского А.М., занимавшего должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 1.04.2025 года», — говорится в публикации.

Бывший министр природных ресурсов Оренбуржья Самбурский был задержан 3 августа прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Александр Самбурский был лишен министерского поста 1 июля 2024 года по инициативе губернатора области Дениса Паслера «в связи с низким темпом решения задач, поставленных перед министерством».

Ранее суд в Воронеже отправил под домашний арест замминистра ЖКХ Наталью Толчееву по делу о мошенничестве.