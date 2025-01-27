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В Воронеже суд избрал меру пресечения замминистра ЖКХ региона

Суд в Воронеже отправил под домашний арест замминистра ЖКХ региона Толчееву
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Центральный райсуд Воронежа отправил под домашний арест заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Наталью Толчееву по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, мера пресечения будет действовать до 22 марта. Следствие ходатайствовало о заключении 40-летней женщины под стражу.

27 января под домашний арест также была отправлена замминистра ЖКХ Воронежской области Елена Евсюкова. Обеим фигуранткам грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2024 года региональным главком министерства внутренних дел (МВД).

22 января в министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В правительстве региона заявили, что сотрудники ведомства не являются подозреваемыми.

26 декабря прошлого года стало известно о задержании министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. В его доме прошли обыски, а незадолго до этого двое заместителей чиновника — Евгений Цыбиков и Булат Цыренжапов — были отправлены в отставку.

Ранее бывший чиновник министерства обороны РФ стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.

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