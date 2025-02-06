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Участник «Времени героев» стал замминистра в Оренбургской области

Участника «Времени героев» назначили замминистра в Оренбургской области
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Telegram-канал «Денис Паслер»

Участник программы «Время героев» Нурсултан Муссагалеев был назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области, как сообщает Telegram-канал программы.

«Участник программы «Время героев» Нурсултан Муссагалеев назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Денис Паслер подчеркнул, что Муссагалеев внесет важный вклад в работу областной команды. По его словам, опыт военной службы будет полезен, поскольку одна из задач замминистра связана с координацией работы общественных организаций, помогающих участникам СВО, ветеранам и их семьям.

За выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции Муссагалеев был удостоен звания Героя Российской Федерации, а также награжден тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению президента РФ. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Путин, заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам главы государства, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

Ранее Путин оценил успехи первых участников программы «Время героев».

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