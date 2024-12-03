Путин оценил успехи первых участников программы «Время героев»

Президент РФ Владимир Путин при посещении Центра инновационных технологий в ортопедии заявил, что у первых участников образовательной программы «Время героев» все складывается очень хорошо. Об этом пишет РИА Новости.

Во время визита глава государства пообщался с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине, которые в настоящее время проходят курс реабилитации. Бойцы рассказали российскому лидеру о желании принять участие в программе «Время героев».

По словам Путина, сейчас военным предъявляют максимально простые требования для участия в конкурсе. Как сказал президент, он лично просил организаторов образовательной программы упростить процесс подачи документов для действующих солдат и офицеров.

«В первом потоке из 83 человек — ребята достойные, лауреаты Героя России, награждены орденами мужества <...>. У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», — добавил глава государства.

3 декабря пресс-служба образовательной программы «Время героев» сообщила, что один из ее участников — капитан 2-го ранга Николай Королев — получил должность в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Мужчину, который является участником СВО и кавалером ордена Мужества, назначили заместителем председателя комитета. При этом его наставником стал губернатор города Александр Беглов.

Ранее организаторы программы «Время героев» провели дополнительную регистрацию участников отбора во второй поток.