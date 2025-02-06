В Гидрометцентре рассказали о погоде на севере Урала и Сибири

Очень теплая погода с превышением температурной нормы на 18-22°C ожидается в регионах Северного Урала и Сибири. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, супертеплая погода ожидается с четверга, 6 февраля, и до конца недели. Особенно тепло будет на полуострове Ямал и Новой Земле. Прогнозируется, что там пойдет дождь.

Вильфанд подчеркнул, что теплая погода связана с антициклоном, который обусловливает перенос очень теплых воздушных масс, а также поступление тепла из Атлантики.

2 февраля Вильфанд сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.

Он пояснил, что длительное и интенсивное Ла-Нинья может означать сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения.

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