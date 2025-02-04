Врач рассказал, как защитить здоровье при рекордно высоком атмосферном давлении

При рекордно высоком атмосферном давлении необходимо исключить физические нагрузки и как можно больше отдыхать. Особенно опасны такие периоды для людей с вегето-сосудистыми и нервными заболеваниями, предупредил в беседе с 360.ru кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

При повышении атмосферного давления плохо себя чувствуют люди, имеющие проблемы с легкими, а также сталкивающиеся с неврозами, астенией. Связано это с усилением парциального давления кислорода и насыщаемости крови кислородом, что для организма может быть большим стрессом, объяснил врач. По его словам, у людей в такое время должно снижаться давление для баланса, но работает это правило не для всех.

«У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы может быть парадоксально повышение, потому что организм может по-другому отреагировать. Соответственно, вместо снижения давления человек может его, наоборот, повысить», — объяснил Кондрахин.

Он призвал во время роста атмосферного давления минимизировать физические нагрузки, больше отдыхать, стараться не напрягаться и не нервничать. Важно также отказаться от стимулирующих препаратов и напитков, так как они могут перегрузить нервную систему, нагрузка на которую и без того повышается.

Напомним, в предстоящую пятницу, 7 февраля, в Москве прогнозируется рекордное атмосферное давление – 775 мм ртутного столба. По ее словам, погоду будет определять антициклон, который сформировался над Ханты-Мансийским округом, и атмосферное давление будет постепенно расти.

Ранее доктор Мясников объяснил, как скачки атмосферного давления влияют на здоровье.