В Индии разбился самолет Mirage 2000

ВВС Индии: самолет Mirage 2000 потерпел крушение во время учебного полета

В Индии во время учебного полета самолет военно-воздушных сил (ВВС) Mirage 2000 потерпел крушение в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщили ВВС страны на странице в соцсети X.

По данным пресс-службы, лайнер столкнулся с системной неисправностью. Пилоты судна благополучно катапультировались. Ведомство проводит расследование для установления причин произошедшего.

До этого издание Newsweek писало, что два пассажирских лайнера столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. В публикации отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за инцидента были приостановлены некоторые вылеты, хотя столкновение произошло вне зоны воздушного контроля.

2 февраля сообщалось, что в американском городе Хьюстон перед взлетом загорелся самолет рейса United Airlines, 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы.

Ранее WSJ узнала, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.