В США загорелся самолет перед взлетом

В американском городе Хьюстон перед взлетом загорелся самолет рейса United Airlines, 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Эвакуированы на взлетно-посадочную полосу с помощью трапов и лестниц и перебронированы на дневной рейс», — говорится в публикации.

На видео, снятом пассажиром, видны дым и пламя, исходящие из крыла самолета, отмечает Fox26. На месте работали сотрудники пожарной службы, которые помогли высадить пассажиров. Обошлось без пострадавших.

Самолет должен был вылететь в Нью-Йорк.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее WSJ узнал, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.